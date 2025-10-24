Sorteggio ATP Parigi 2025 oggi | orario e teste di serie Sarà ancora Alcaraz-Sinner?

Si svolgerà tra qualche ora il sorteggio dell’ATP di Parigi, ultimo Masters 1000 della stagion e. Il torneo, a partire da quest’anno, cambia sede e si trasferisce dalla tradizionale cornice di Bercy alla nuova casa de La Defense. Non cambia però la domanda fondamentale: assisteremo all’ennesimo duello tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner? Il campo di partecipazione, nonostante qualche defezione importante come quelle di Djokovic e degli infortunati Draper e Rune, è di assoluto livello. Il numero 1 del mondo ha preferito osservare una settimana di riposo dopo le fatiche del torneo esibizione Six King Slam, competizione in cui ha perso in finale contro l’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it

