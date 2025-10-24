Sorpreso con cocaina eroina e contanti | arrestato uno spacciatore a Salerno
In azione, la Squadra Mobile della Questura che, nella sera del 22 ottobre, ha messo in manette A.G.S., accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio perché beccato in possesso di stupefacente, in parte già confezionato in dosi. Esattamente, è stato sorpreso con 147,33 grammi di cocaina e 68. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
*In possesso di cocaina e crack, arrestato pusher* ? Salerno, un uomo é stato sorpreso con stupefacenti del tipo cocaina e crack per un peso complessivo di 73 grammi Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #stato #cocaina #crack #arrestato #uomo # - facebook.com Vai su Facebook
Gattatico, sorpreso con cocaina e marijuana in casa mentre è agli arresti domiciliari https://24emilia.com/gattatico-sorpreso-con-cocaina-e-marijuana-in-casa-mentre-e-agli-arresti-domiciliari/… - X Vai su X
Cocaina nei deodoranti e ovuli nel taxi abusivo: cinque arresti a Torino - Tre operazioni della Polizia di Stato smantellano una rete di spaccio nel quartiere torinese: sequestrati oltre 700 grammi di droga e migliaia di euro in contanti ... Da giornalelavoce.it
Spaccia sul sagrato della chiesa delle Granze: sorpreso un 23enne mentre vende cocaina. In tasca aveva 700 euro frutto dello smercio di droga - Un ragazzo di 23 anni è stato arrestato subito dopo essere stato sorpreso a vendere cocaina ad un cinquantenne. Scrive ilgazzettino.it
Sorpreso mentre cedeva droga, aveva in casa 21mila euro in contanti: arrestato 33enne - Un 33enne di origine albanese è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Città di Castello per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si legge su corrieredellumbria.it