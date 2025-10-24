Sorpreso con cocaina eroina e contanti | arrestato uno spacciatore a Salerno

In azione, la Squadra Mobile della Questura che, nella sera del 22 ottobre, ha messo in manette A.G.S., accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio perché beccato in possesso di stupefacente, in parte già confezionato in dosi. Esattamente, è stato sorpreso con 147,33 grammi di cocaina e 68. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

