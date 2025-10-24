Sorpreso a imbrattare i vagoni di Trenord Polizia denuncia 43enne di Saronno

Sorpreso dalla Polizia a imbrattare i vagoni di Trenord, uomo di Saronno denunciato. La Polizia di Stato di Como, nella notte appena trascorsa, ha denunciato in stato di libertà per resistenza a Pubblico Ufficiale e invasione di terreni ed edifici, in concorso con altre persone al momento ignote, un 43enne di Saronno, con precedenti di . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Sorpreso a imbrattare i vagoni di Trenord, Polizia denuncia 43enne di Saronno

Argomenti simili trattati di recente

Sorpreso a imbrattare i vagoni di Trenord, Polizia denuncia 43enne di Saronno - Sorpreso dalla Polizia a imbrattare i vagoni di Trenord, uomo di Saronno denunciato. Come scrive ilnotiziario.net

Como, sorpreso dalle telecamere di sorveglianza mentre imbratta con lo spray un vagone di Trenord - La Polizia di Stato di Como, nella notte appena trascorsa, ha denunciato in stato di libertà per resistenza a Pubblico Ufficiale e invasione di terreni ed edifici, in concorso con altre persone al mom ... Scrive comozero.it

Imbrattava di notte i treni con lo spray: 43enne di Saronno denunciato dalla polizia di Como - L’uomo è stato sorpreso la notte scorsa intorno all’una e mezza insieme ad altri due mentre era all'opera su di un vagone ferroviario di Trenord fermo nella stazione di Camerlata ... varesenews.it scrive