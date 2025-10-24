sorprendenti risultati degli scavi il professor cantini li racconta

Montelupo Fiorentino riscopre il suo passato grazie a una nuova campagna di scavo condotta intorno alla chiesa dei Santi Quirico e Lucia. Le ricerche, dirette dal professor Federico Cantini dell’ Università di Pisa e promosse dal Comune di Montelupo Fiorentino, hanno portato alla luce elementi di grande interesse per comprendere come le comunità locali si siano riorganizzate sotto l’autorità regia dopo la caduta dell’Impero Romano. Non si tratta di semplici reperti isolati, ma di una struttura complessa, che testimonia l’esistenza di un sistema sociale, economico e politico già ben definito. Una scoperta che riscrive la storia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

