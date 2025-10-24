Sono tutti d’accordo Il consiglio comunale unanime sul Pisa

Il Pisa mette d’accordo tutti. Anzi, la difesa dei tifosi pisani. Per questo ieri il consiglio comunale ha discusso a lungo dei fatti di via Piave e dalla conseguente decisione del ministero dell’Interno di vietare per tre mesi le trasferte indistintamente a tutti i supporters nerazzurri, giudicata sbagliata da tutte le forze politiche cittadine. Alla fine del dibattito sono state approvate all’unanimità due mozioni: una della maggioranza, con primo firmatario il capogruppo della Lega, Giovanni Pasqualino, l’altra della minoranza, con primo firmatario il capogruppo del Pd, Matteo Trapani. Lo stop alle trasferte, spiega Pasqualino nel suo documento, "ha carattere generalizzato e colpisce indistintamente migliaia di cittadini, famiglie e sostenitori che partecipano pacificamente agli eventi sportivi e il diritto alla partecipazione a eventi pubblici e sportivi costituisce una componente importante della vita sociale, culturale ed economica nella nostra società" ma anche che "sanzioni generalizzate come quelle adottate, prima dell’individuazione di eventuali responsabilità che sono comunque individuali, non contribuiscono a risolvere le criticità emerse nella giornata di sabato e privano larga parte della popolazione a una legittima passione sportiva". 🔗 Leggi su Lanazione.it