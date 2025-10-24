Sono fuori Amici 25 anticipazioni choc | chi sono i tre concorrenti eliminati
La macchina di Amici 25 non rallenta e la quinta registrazione, effettuata venerdì 24 ottobre, promette una puntata densa di anticipazioni e colpi di scena. L’appuntamento andrà in onda su Canale 5 domenica 26 ottobre, con il pubblico già mobilitato tra spoiler e pronostici. In studio torna l’energia di Emma Marrone, ospite speciale e giudice delle prove insieme a Rossella Brescia, per una serata che mischia esibizioni, verdetti e nuove dinamiche nella scuola di Maria De Filippi. Il clima è da prove generali di serale: valutazioni serrate, sfide incrociate e decisioni che cambiano i banchi. La produzione conferma una giornata di scelte pesanti: tre allievi salutano la classe dopo verifiche tecniche e confronti diretti con i compagni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
