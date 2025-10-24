Sono al verde metto all’asta i miei orologi di lusso | la confessione di Francis Ford Coppola

“Sono al verde, metto all’asta i miei orologi”. Il leggendario regista di Hollywood Francis Ford Coppola mette all’asta sette orologi di lusso dopo il colossale fallimento commerciale di Megalopolis. L’86enne autore di capolavori come Il Padrino e Apocalypse now, ha speso oltre 100 milioni di dollari per realizzare il film epico di fantascienza uscito nel 2024 che però ha incassato poco più di 14 milioni di dollari al box office di tutto il mondo. Buona parte di quei 100 milioni sono usciti dalla sue tasche, mettendo in vendita perfino i suoi storici vigneti californiani. Ora, però, Coppola rischia di raschiare il fondo del barile, tanto da ricorrere alla vendita di questi beni personali e preziosi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

