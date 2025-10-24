Sondaggi politici i numeri sono spaventosi | quale partito prende più voti
La fotografia politica del Paese continua a evolversi, tra equilibri che cambiano e nuovi fronti di confronto tra maggioranza e opposizione. Gli ultimi sondaggi restituiscono un quadro in movimento, con gli elettori divisi tra fiducia nel governo e voglia di rinnovamento. Sullo sfondo, la dialettica sempre più accesa tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein segna il ritmo del dibattito politico italiano, mentre le altre forze cercano di ritrovare spazio e identità. Leggi anche: William, la decisione shock su Harry e Meghan: nessuno si aspettava tanto Fratelli d’Italia ancora primo partito secondo Bidimedia. 🔗 Leggi su Tvzap.it
