Sondaggi politici gli italiani bocciano senza appello la Manovra ma anche gli attacchi di Schlein a Meloni
Un malcontento un po’ per tutto: per la Manovra, per gli attacchi di Elly Schlein al governo, ma anche per Giorgia Meloni. Gli ultimi sondaggi, e in particolare la rilevazione di Eumetra per Piazza Pulita, trasmissione di La7, evidenziano il giudizio molto critico degli italiani verso diversi aspetti della vita politica degli ultimi giorni. Netta la bocciatura per la Manovra, ritenuta inutile se non addirittura dannosa. Nonostante questo, gli intervistati non sono d’accordo neanche con le accuse mosse dalla segretaria del Pd al governo. E infatti alla fine nelle intenzioni di voto Fratelli d’Italia resta saldamente in testa, con un netto vantaggio su tutti gli inseguitori, a partire proprio dai dem. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
