Sondaggi politici c’è chi brinda e chi perde i pezzi | Tonfo clamoroso per un partito
La scena politica italiana è in continua evoluzione, come dimostrato dalla Supermedia che analizza le tendenze di consenso dei principali partiti. Questo scenario è particolarmente interessante in quanto si posiziona in concomitanza con il terzo anniversario dell’insediamento del governo Meloni, un momento che storicamente serve da bilancio per le forze di maggioranza e di opposizione. I dati rivelano una stabilità nel blocco di governo, con un rafforzamento del partito guida, mentre nel campo delle opposizioni si registra una dinamica più frammentata, segnata in particolare dal calo di uno dei principali attori e da lievi progressi di altri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
