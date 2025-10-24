Sommer | Futuro? Troppo presto ma escludo una cosa Vi racconto la mia vita a Milano

Inter News 24 Le parole di Yann Sommer, portiere dell’Inter, sul suo futuro con il club nerazzurro e nel mondo del calcio. Tutti i dettagli in merito. Yann Sommer ha parlato a Panorma del suo futuro con l’ Inter e delle sue passioni fuori dal campo. FAMIGLIA DI PORTIERI – Si mio padre giocava in porta e anche mio zio anche se non ad altissimi livelli. Così a forza di vedere quei guanti in giro per casa mi è venuta la curiosità di provarli e da piccolo sono finito tra i pali. E ci sono ancora rimasto. SVIZZERA – Nelle mie poche giornate libere con la famiglia andiamo a visitare le nostre montagne bellissime. 🔗 Leggi su Internews24.com

