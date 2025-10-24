Solidarietà un incontro per capire come i lasciti testamentari possano dare aiuto

Firenze, 24 ottobre 2025 - Un gesto che trasforma le volontà in un aiuto concreto: cibo, accoglienza, cura, educazione per chi ne ha più bisogno. E' il lascito testamentario che permette di lasciare in eredità beni o denaro alla Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze per garantire un futuro a chi rischia di non averlo. Di questo strumento di solidarietà si parlerà il 28 ottobre alle 17 all’Innovation Center di Fondazione CR Firenze (Via del Tiratoio 1) a Firenze durante l'iniziativa "Il futuro è il prossimo", un incontro informativo promosso da Fondazione Solidarietà Caritas Firenze sul tema del testamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

