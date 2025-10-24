Solidarietà e aperitivi | andiamo a tutto Gas

A San Mauro Pascoli un gruppo di giovani da due anni anima la comunità con idee, iniziative e voglia di mettersi in gioco. E’ il gruppo Gas, Giovani adulti di San Mauro, formato da ragazzi e ragazze tra i 18 e i 35 anni, studenti e lavoratori, che hanno scelto di creare occasioni di incontro e confronto per i propri coetanei. Portavoce è Luca Giorgetti. Come è nato il nome Gas che avete dato al gruppo? "Dovevamo trovare un nome e abbiamo messo sul tavolo diverse proposte e alla fine abbiamo scelto Gas. Un nome corto che suona bene e che la gente ricorda facilmente". L’attività principale del gruppo? "Gli AperiTalk, aperitivi informali in cui, davanti a un drink, si affrontano durante l’anno, temi di grande attualità con ospiti provenienti da ambiti diversi: medici, psicologi, docenti, esperti e altri professionisti che offrono punti di vista differenti su temi complessi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

