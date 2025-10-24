Sogno l' azzurro | chi è Luciano Valente stellina del Feyenoord e perché Gattuso può chiamarlo

Gazzetta.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Centrocampista offensivo classe 2003, padre italiano e madre olandese, ha giocato per l'Italia fino all'Under 20 per poi scegliere l'Olanda, e ora punta a un nuovo dietrofront. Van Persie, il suo allenatore: "È un giocatore speciale". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

sogno l azzurro chi 232 luciano valente stellina del feyenoord e perch233 gattuso pu242 chiamarlo

© Gazzetta.it - "Sogno l'azzurro": chi è Luciano Valente, stellina del Feyenoord, e perché Gattuso può chiamarlo

Leggi anche questi approfondimenti

"Ho un sogno: un’Accademia di canto per Luciano" - Realizzare un’Accademia di canto dedicata a Luciano, per poter offrire un’opportunità di studio e di crescita anche ai giovani cantanti con minori possibilità economiche", ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Sogno Azzurro 232 Luciano