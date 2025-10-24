Sogno l' azzurro | chi è Luciano Valente stellina del Feyenoord e perché Gattuso può chiamarlo
Centrocampista offensivo classe 2003, padre italiano e madre olandese, ha giocato per l'Italia fino all'Under 20 per poi scegliere l'Olanda, e ora punta a un nuovo dietrofront. Van Persie, il suo allenatore: "È un giocatore speciale". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
