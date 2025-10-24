Sogno di andare al Napoli e vincere lo Scudetto | è il figlio di un ex azzurro che dichiarazione!

Nel corso del podcast "Questo e quello", Gianluca Di Marzio, uno dei volti più conosciuti del giornalismo sportivo italiano, ha raccontato con sincerità qual è il sogno che custodisce da sempre: sedere dietro una scrivania, ma con la maglia del suo cuore. "Vincere uno Scudetto con il Napoli da direttore sportivo". Una frase che ha subito fatto il giro del web, non solo per il legame familiare che unisce i Di Marzio alla città partenopea, ma anche per il tono di affetto con cui l'esperto di mercato ha ricordato suo padre, Gianni Di Marzio, ex allenatore e figura amatissima nel mondo del calcio.

