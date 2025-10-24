Sofia Goggia verso Soelden | Cresciuta in gigante Bassino attesa da una grande sfida

Giornata di vigilia sul ghiacciaio del Rettenbach, dove sabato 25 ottobre andrà in scena il gigante femminile di Soelden, prova valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. In terra austriaca si aprirà la stagione che culminerà con le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: prima manche alle ore 10.00 e seconda alle ore 13.00, purtroppo non saranno presenti le infortunate Federica Brignone (che sta cercando di recuperare per i Giochi) e Marta Bassino (stagione finita). L’Italia sarà guidata da Sofia Goggia, alla sua nona apparizione a Soelden (spiccano la quinta piazza del 2016 e il sesto posto del 2020). 🔗 Leggi su Oasport.it

