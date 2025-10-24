Sofia Goggia verso Soelden | Cresciuta in gigante Bassino attesa da una grande sfida
Giornata di vigilia sul ghiacciaio del Rettenbach, dove sabato 25 ottobre andrà in scena il gigante femminile di Soelden, prova valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. In terra austriaca si aprirà la stagione che culminerà con le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: prima manche alle ore 10.00 e seconda alle ore 13.00, purtroppo non saranno presenti le infortunate Federica Brignone (che sta cercando di recuperare per i Giochi) e Marta Bassino (stagione finita). L’Italia sarà guidata da Sofia Goggia, alla sua nona apparizione a Soelden (spiccano la quinta piazza del 2016 e il sesto posto del 2020). 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
? Sofia $Goggia: "Coppa del Mondo, Olimpiadi, laurea, rivalità con Vonn e zero gossip. Sarò un puma" Vai su X
È tempo di sport invernali. Sabato 25 ottobre prende il via la nuova stagione di Coppa del Mondo con la sfida di gigante femminile a Soelden. Le azzurre in gara sono otto, guidate da Sofia Goggia. Sono invece assenti Federica Brignone, che prosegue il suo - facebook.com Vai su Facebook
Goggia, pensiero gigante. «La pressione un privilegio» - Sofia alla vigilia della prima gara a Soelden: «Se la senti vuol dire che sei forte. Riporta ecodibergamo.it
Sci alpino, l’Italia si affida a Goggia a Soelden. Robinson pronta ad inserirsi nel duello tra Shiffrin e Gut-Behrami - Si alza il sipario sulla Coppa del Mondo femminile di sci alpino con il consueto antipasto stagionale di Soelden. Scrive oasport.it
Goggia, Bassino e le gigantiste azzurre in partenza verso la Val Senales - Come detto la stagione di Coppa del Mondo scatterà con il gigante di Sölden per poi proseguire, in chiave femminile, con i due slalom di Levi (Finlandia, 15 novembre) e Gurgl (Austria, 22 novembre) ... fisi.org scrive