Sofia di Spagna la principessa che ama i rossetti audaci al contrario della sorella Leonor

Amica.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le treccine coordinate tanto care a mamma Letizia Ortiz sono ormai un ricordo per Leonor e Sofia di Spagna, che stanno spiccando il volo non solo negli studi e nelle scelte per il futuro ma anche sul fronte fashion e beauty, dove si differenziano sempre di più, in linea con le rispettive personalità. Leonor e Sofia di Spagna, di nuovo insieme a Oviedo: il make up. L’ultima uscita pubblica delle principesse è stata a Oviedo, in occasione del tradizionale concerto che dà il via agli eventi che si tengono in città in occasione del Premio Princesa de Asturias, dedicato alla primogenita di re Felipe e della regina Letizia, che il prossimo 31 ottobre compirà 20 anni. 🔗 Leggi su Amica.it

sofia di spagna la principessa che ama i rossetti audaci al contrario della sorella leonor

© Amica.it - Sofia di Spagna, la principessa che ama i rossetti audaci (al contrario della sorella Leonor)

News recenti che potrebbero piacerti

sofia spagna principessa amaLetizia di Spagna riunisce le figlie alla Festa Nazionale ma Sofia è penalizzata - Letizia di Spagna incanta con l’abito verde di Carolina Herrera, la Principessa Leonor seduce in divisa, ma l’abito a pois non valorizza Sofia. Riporta dilei.it

sofia spagna principessa amaInfanta Sofía: debutto al Palazzo Reale di Madrid e riflettori internazionali su di lei - Infanta Sofía Palazzo Reale: debutto ufficiale per la figlia dei re Felipe e Letizia. Da panorama.it

Sofia di Spagna, il preoccupante motivo per cui si trova ancora a Madrid - Di solito, la presenza di Sofia di Spagna a Palma di Mallorca è una costante rassicurante delle estati Reali. Si legge su dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Sofia Spagna Principessa Ama