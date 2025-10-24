Sofia di Spagna la principessa che ama i rossetti audaci al contrario della sorella Leonor
Le treccine coordinate tanto care a mamma Letizia Ortiz sono ormai un ricordo per Leonor e Sofia di Spagna, che stanno spiccando il volo non solo negli studi e nelle scelte per il futuro ma anche sul fronte fashion e beauty, dove si differenziano sempre di più, in linea con le rispettive personalità. Leonor e Sofia di Spagna, di nuovo insieme a Oviedo: il make up. L’ultima uscita pubblica delle principesse è stata a Oviedo, in occasione del tradizionale concerto che dà il via agli eventi che si tengono in città in occasione del Premio Princesa de Asturias, dedicato alla primogenita di re Felipe e della regina Letizia, che il prossimo 31 ottobre compirà 20 anni. 🔗 Leggi su Amica.it
