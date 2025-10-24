Social ai minori di 13 anni la Lista civica Anselmo chiede la ' tregua digitale' | di cosa si tratta

La ‘tregua digitale’ per gli under13 arriva sui banchi della politica. A evidenziare il tema sono i consiglieri della Lista Civica Anselmo (Fabio Anselmo, Arianna Poli e Leonardo Fiorentini), che sollecitano l’amministrazione a predisporre iniziative per tutelare i minori di 13 anni in relazione. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Attraverso falsi profili social carpiva la fiducia dei minori, facendosi inviare materiale sessualmente esplicito. L’indagine nata dalla denuncia di una madre, almeno 16 i casi accertati. - facebook.com Vai su Facebook

#Brescia: adescava minori sui social simulando di essere una loro coetanea. Almeno 16 ragazzi contattati e indotti a condividere proprie foto intime. #Carabinieri arrestano un uomo ?https://carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/minor - X Vai su X

Ddl divieto social ai minori di 15 anni, Valditara favorevole: “Scatenano aggressività. È arrivato il momento di intervenire” - Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha espresso pieno sostegno all’ipotesi di innalzare l’età minima per l’accesso ai social network ... Da orizzontescuola.it

Baby influencer, in Italia arriva la legge per tutelare i minori sui social - Il ddl bipartisan propone di alzare l’età minima per accedere ai social e di prevenire lo sfruttamento dei bambini che diventano baby influencer ... Riporta libero.it

La Danimarca vieterà i social ai minori di 15 anni: «Le piattaforme hanno rubato l'infanzia ai nostri figli» - Dopo la Norvegia e l'Australia, anche la Danimarca ci prova: martedì, durante la sessione d'apertura del Parlamento, la premier Mette Frederiksen ha annunciato l'intenzione di vietare l'uso dei social ... Lo riporta corriere.it