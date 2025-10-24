Social ai minori di 13 anni la Lista civica Anselmo chiede la ' tregua digitale' | di cosa si tratta

Ferraratoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La ‘tregua digitale’ per gli under13 arriva sui banchi della politica. A evidenziare il tema sono i consiglieri della Lista Civica Anselmo (Fabio Anselmo, Arianna Poli e Leonardo Fiorentini), che sollecitano l’amministrazione a predisporre iniziative per tutelare i minori di 13 anni in relazione. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

