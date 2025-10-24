Social ai minori di 13 anni la Lista civica Anselmo chiede la ' tregua digitale' | di cosa si tratta

La ‘tregua digitale’ per gli under13 arriva sui banchi della politica. A evidenziare il tema sono i consiglieri della Lista Civica Anselmo (Fabio Anselmo, Arianna Poli e Leonardo Fiorentini), che sollecitano l’amministrazione a predisporre iniziative per tutelare i minori di 13 anni in relazione. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Chiari, adescava minori con falsi profili social: arrestato uomo accusato di violenza sessuale e pornografia minorile Chiari, arrestato un uomo accusato di violenza sessuale e pornografia minorile: adescava minori sui social fingendosi una coetanea.

#Brescia: minori adescati tramite falsi profili social, un arrestohttps://www.ilmetropolitano.it/2025/10/23/brescia-minori-adescati-tramite-falsi-profili-social-un-arresto/ #ilmetropolitano #carabinieri

Baby influencer, in Italia arriva la legge per tutelare i minori sui social - Il ddl bipartisan propone di alzare l’età minima per accedere ai social e di prevenire lo sfruttamento dei bambini che diventano baby influencer ... libero.it scrive

La Danimarca vieterà i social ai minori di 15 anni: «Le piattaforme hanno rubato l'infanzia ai nostri figli» - Dopo la Norvegia e l'Australia, anche la Danimarca ci prova: martedì, durante la sessione d'apertura del Parlamento, la premier Mette Frederiksen ha annunciato l'intenzione di vietare l'uso dei social ... Lo riporta corriere.it

Social media: iscrizione vietata ai minori di 15 anni? - Un disegno di legge prevede il divieto di accesso ai social media per i minori di 15 anni, mentre un altro include anche le app di messaggistica. Si legge su punto-informatico.it