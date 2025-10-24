Soccorso Alpino | Escursionisti occhio al cambio dell' ora Il buio arriva prima

Attenzione al cambio dell'ora con giornate più corte e il buio che arriva prima. Dal Soccorso Alpino e Speleologico della Liguria arrivano le raccomandazioni per gli escursionisti, ogni anno sono infatti tanti gli interventi legati a persone che, senza rendersene conto, si ritrovano disperse nei.

