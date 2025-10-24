Soccorso Alpino | Escursionisti occhio al cambio dell' ora Il buio arriva prima
Attenzione al cambio dell'ora con giornate più corte e il buio che arriva prima. Dal Soccorso Alpino e Speleologico della Liguria arrivano le raccomandazioni per gli escursionisti, ogni anno sono infatti tanti gli interventi legati a persone che, senza rendersene conto, si ritrovano disperse nei. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Torretta, cade da un albero di ulivo: donna salvata dal Soccorso Alpino in un intervento difficile tra le campagne Si era alzata all’alba, come si fa nelle giornate d’autunno quando l’aria profuma di terra bagnata e di olive mature. Una mattina come tante, trascor - facebook.com Vai su Facebook
Firmata a Roma la convenzione tra il @DPCgov e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico per lo sviluppo dell’app GeoResQ. L’accordo rafforza la collaborazione tra i due enti e amplia l’utilizzo dell’app anche per finalità di Protezione Civile: https:/ - X Vai su X
Soccorso Alpino: "Escursionisti, occhio al cambio dell'ora. Il buio arriva prima" - Ogni anno sono tanti gli interventi legati a persone che, senza rendersene conto, si ritrovano disperse nei boschi perché colte dal buio ... Lo riporta genovatoday.it
Soccorso Alpino, intervento complesso in Alta Valle Maira: due escursionisti bloccati sul Colle di Stroppia - Operazione delicata sabato 18 ottobre ad Acceglio: tecnici sbarcati al verricello e recupero lungo una cresta rocciosa a 2. Come scrive targatocn.it
Chi sbaglia paga: dal 2026 il soccorso alpino sarà a carico degli escursionisti imprudenti - Le bozze della nuova legge di bilancio introducono una misura destinata a cambiare le regole per chi affronta la montagna con troppa leggerezza. Secondo ilvescovado.it