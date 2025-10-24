Secondo le stime, oltre il 30% dei soccorso in ambiente montano o boschivo avviene per comportamenti negligenti, mentre l’operazione di ricerca può costare oltre cinquemila euro l’ora e coinvolgere elicotteri, droni, unità cinofile e decine di soccorritori. Finora paga il Sistema sanitario nazionale, ma presto la musica potrebbe cambiare. Chi sbaglia perché mal equipaggiato, non ha prestato attenzione alle previsioni meteo o si è buttato in un’impresa senza preparazione o aver avvisato i familiari, dovrà farsi carico delle spese. In Svizzera, se non si ha alcuna copertura assicurativa, è già così. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Soccorsi in montagna. Gli incauti pagheranno