SNES Classic PC Edition | La Nostalgia ha un Nuovo Livello! Rivivi la Magia Potenziata all’Estremo
Hai sempre sognato l’eleganza e la semplicità della SNES Classic Edition, ma con la potenza e la libertà del tuo PC? Quel sogno oggi diventa realtà con SNES Classic for PC!, lo straordinario frontend creato da eXoDus che combina il design iconico della console Nintendo con funzionalità moderne che faranno la gioia di ogni retro-gamer. Dimentica le configurazioni complicate di RetroArch: qui trovi un’esperienza plug-and-play (o quasi!) che ti trasporta direttamente negli anni ’90, ma con qualche superpotenza in più. Un’Interfaccia da Sogno: Bellezza e Praticità. La prima cosa che salta all’occhio è la fedele ricostruzione della grafica della SNES Classic. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
Altre letture consigliate
Ecco qui! La novità della settimana è il restyling dell'area Retro/Videogames! Nuove librerie e un sacco di giochi tutti per voi! Passate a trovarci! #retrogame #retrogaming #videogamemonday #Videogames #sony #nintendo #sega #playstation #nes #snes #m - facebook.com Vai su Facebook
In #NintendoSwitchOnline sono arrivati altri tre classici per #SuperNES! Fatal Fury Special Bubsy in: Claws Encounters of the Furred Kind E per la prima volta in Occidente: Mario & Wario Mario & Wario richiede un mouse USB compatibile su #Nintendo - X Vai su X
NES Classic Edition: un utente crea una versione miniaturizzata dello SNES - Il modello in miniatura sarà venduto con una libreria di 30 classici dell'era 8 bit come Super Mario ... Scrive everyeye.it
Il classico SNES riveduto e corretto Wild Guns Reloaded arriva anche su PC - Arriva da Natsume la conferma che Wild Guns Reloaded, la versione riveduta e corretta del vecchio classico per SNES di cui a fine dell'anno scorso si è presentata Doris in video, arriverà anche su PC. Come scrive multiplayer.it