Smile like she did | il primo singolo di Gemma Schito un giovanissima palermitana a Londra

Da Palermo a Londra per realizzare un sogno: fare la cantante e aprirsi quante più porte possibili nel mondo della musica internazionale. E così a soli 14 anni, Gemma Schito, è già pronta a svelare il suo primo singolo "Smile like she did", che è su tutte le piattaforme digitali dal 24 ottobre.