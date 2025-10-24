Smile like she did | il primo singolo di Gemma Schito un giovanissima palermitana a Londra
Da Palermo a Londra per realizzare un sogno: fare la cantante e aprirsi quante più porte possibili nel mondo della musica internazionale. E così a soli 14 anni, Gemma Schito, è già pronta a svelare il suo primo singolo “Smile like she did”, che è su tutte le piattaforme digitali dal 24 ottobre. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
