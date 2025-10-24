Smettere di fumare | aperte le iscrizioni ai corsi

Nuovo corso per smettere di fumare, in partenza da novembre 2025. Il Centro per la Prevenzione e il Trattamento del Tabagismo (CPTT) di Udine propone percorsi dedicati a chi desidera smettere di fumare, con l’obiettivo di facilitare l’interruzione dell’abitudine al fumo e, soprattutto, di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

`! Hai deciso che è arrivato il momento di dire addio alle sigarette? Il Servizio Dipendenze dell’ASST di Cremona ti accompagna in un percorso di gruppo per smettere di fumare. : - facebook.com Vai su Facebook

Erdogan a Meloni: “Dovrebbe smettere di fumare”. Lo scambio tra la premier e il presidente turco a Sharm el Sheikh Vai su X

Dal 7 novembre al via il prossimo corso per smettere di fumare - Il 60% smette di fumare dopo il corso e più del 30% non ha ricadute Arezzo, 21 ottobre 2024 – Dal 7 novembre al via il prossimo corso per ... Segnala lanazione.it

Smettere di fumare? Coi corsi Lilt si può. Il 70% di chi partecipa ci riesce - Firenze, 17 settembre 2024 – Non è vero che smettere di fumare sia talmente complicato da apparire impossibile. Si legge su lanazione.it

Come smettere di fumare e svapare: consigli pratici per ragazzi, o per chi vuole incentivarli - I metodi collaudati per smettere di fumare non hanno età: terapia sostitutiva della nicotina, medicinali prescritti dal medico per aiutare contro l'astinenza, sostegno psicologico e, soprattutto, la ... corriere.it scrive