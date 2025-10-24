Smantellavano le auto in sosta 3 arresti tra l’Eur e Tor Carbone

Roma, 24 ottobre 2025 – Smantellavano auto in sosta nei quartieri residenziali come veri specialisti del furto, ma per due “ladri delle quattro ruote” è arrivata la fine della corsa. Due uomini sono stati arrestati dalla polizia di Stato nelle ultime ore tra i quartieri Eur e Tor Carbone, dopo essere stati sorpresi a colpire con destrezza le vetture parcheggiate. Il primo blitz è scattato in via Giuseppe Adamoli, dove una segnalazione al 112 ha allertato gli agenti del IX Distretto Esposizione e dell’VIII Distretto Tor Carbone: tre uomini incappucciati stavano armeggiando attorno a un’auto. Al loro arrivo, i poliziotti hanno sorpreso i tre mentre tentavano di nascondersi tra le vetture in sosta. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it