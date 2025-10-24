Slot machine irregolari | controlli a Benevento Napoli e Caserta
Tempo di lettura: < 1 minuto Operazione della Guardia di Finanza che ha portato al sequestro di quattordici slot machine nel corso di un’indagine in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Un’operazione che si è sviluppata coinvolgendo le province di Chieti, Napoli, Caserta e Benevento. Controllati 19 esercizi commerciali in tutto con i sigilli alle macchinette trovate ad Atessa, Bacoli e Napoli con conseguente sequestro delle somme contenute, circa 5mila euro. Inoltre sono state sequestrate nove slot in un esercizio a Giugliano. L’ispezione si è concentrata sulla regolarità e conformità tecnica degli apparecchi e ha portato alla scoperta dell’installazione di una seconda scheda da gioco abilmente occultata in ciascun apparecchio: una modifica che consentiva anche di sottrarre parte delle giocate effettuate al controllo dell’Agenzia, riducendo la base imponibile per il calcolo del Preu (Prelievo erariale unico). 🔗 Leggi su Anteprima24.it
