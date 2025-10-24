Slot machine illegali | la guardia di finanza sequestra 14 apparecchi tra Atessa e la Campania

Quattordici slot machine sono state poste sotto sequestro dalla guardia di finanza, nel corso di una indagine in collaborazione con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nelle province di Chieti, Napoli, Caserta e Benevento.Nel dettaglio, le verifiche sincrone sono state organizzate su 19. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

