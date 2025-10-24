Slot machine illegali | la guardia di finanza sequestra 14 apparecchi tra Atessa e la Campania

Quattordici slot machine sono state poste sotto sequestro dalla guardia di finanza, nel corso di una indagine in collaborazione con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nelle province di Chieti, Napoli, Caserta e Benevento.Nel dettaglio, le verifiche sincrone sono state organizzate su 19. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Slot machine illegali scovate tra Giugliano e Napoli, scoperto il trucco dei biscazzieri https://nap.li/qYi9 - facebook.com Vai su Facebook

CloverPit, la recensione di una slot machine demoniaca che guarda a Balatro - X Vai su X

Guardia di Finanza Napoli: sequestrate slot machine illegali tra Campania e Abruzzo - La Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito una serie di sequestri di slot machine illegali nelle province di Napoli e Chieti. Da laquilablog.it

Slot machine illegali nei bar del casertano: blitz della Finanza - CASERTA – Un’operazione su vasta scala, coordinata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha portato al sequestro di numerosi apparecchi da gioco illegali in diverse regioni, con un focus significa ... Da casertace.net

Slot machine illegali scovate tra Giugliano e Napoli, scatta il sequestro - A seguito di approfondite analisi sui flussi di gioco svolte dall’Ufficio Controlli della Direzione Giochi e dal personale della Direzione Territoriale p ... internapoli.it scrive