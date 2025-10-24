Slot machine illegali | la guardia di finanza sequestra 14 apparecchi tra Atessa e la Campania

Chietitoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattordici slot machine sono state poste sotto sequestro dalla guardia di finanza, nel corso di una indagine in collaborazione con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nelle province di Chieti, Napoli, Caserta e Benevento.Nel dettaglio, le verifiche sincrone sono state organizzate su 19. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

slot machine illegali guardiaGuardia di Finanza Napoli: sequestrate slot machine illegali tra Campania e Abruzzo - La Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito una serie di sequestri di slot machine illegali nelle province di Napoli e Chieti. Da laquilablog.it

slot machine illegali guardiaSlot machine illegali nei bar del casertano: blitz della Finanza - CASERTA – Un’operazione su vasta scala, coordinata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha portato al sequestro di numerosi apparecchi da gioco illegali in diverse regioni, con un focus significa ... Da casertace.net

slot machine illegali guardiaSlot machine illegali scovate tra Giugliano e Napoli, scatta il sequestro - A seguito di approfondite analisi sui flussi di gioco svolte dall’Ufficio Controlli della Direzione Giochi e dal personale della Direzione Territoriale p ... internapoli.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Slot Machine Illegali Guardia