Slot illegali controlli anche nel casertano

A seguito di approfondite analisi sui flussi di gioco svolte dall’Ufficio Controlli della Direzione Giochi e dal personale della Direzione Territoriale per la Campania, coadiuvati da personale Sogei, sono state organizzate verifiche sincrone su 19 esercizi commerciali ubicati nelle provincie di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

