Slitta incontro Ex Ilvasindacati vanno

Slitta incontro Ex Ilva

16.45 Alla luce del rinvio dal 28 ottobre all'11 novembre dell'incontro sull'ex Ilva con il governo,segretari Fim-FiomUilm si recheranno comunque a P.Chigi martedì prossimo alle ore 18 per avere risposte concrete dai ministri competenti sul futuro dei lavoratori e degli stabilimenti. "La decisione si rende necessaria e no rinviabile, a fronte della situazione di estrema drammaticità in cui versa l'ex Ilva", sostengono in una nota. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

