Sleep journal. Due parole che negli ultimi tempi compaiono sempre più spesso quando si parla di benessere, salute mentale e qualità del sonno. Perché sì, dormire bene non è un lusso né una moda del momento, ma una vera e propria esigenza biologica: il sonno è la base della nostra salute, tanto quanto una buona alimentazione, un’adeguata idratazione o una regolare attività fisica. Non basta dormire un certo numero di ore: serve dormire bene. E per capire davvero come stiamo dormendo, uno strumento semplice ma sorprendentemente efficace è proprio lo sleep journal, ovvero un diario del sonno. Vediamo cos’è, come si compila e perché può davvero migliorare la nostra vita quotidiana. 🔗 Leggi su Dilei.it

Sleep journal, ovvero mettere a fuoco le nostre notti per comprendere meglio i nostri giorni