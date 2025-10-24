Oggi, alle 19, il Teatro Julio Cortázar ospita Sixto, uno spettacolo tra parole e note. Sixto è l’incredibile storia di un uomo che visse due volte. Una rockstar che scoprì di esserlo molti anni dopo: Sixto Rodriguez. Una storia che si intreccia con quella americana e del Sud Africa, dove la sua musica diventa la colonna sonora dei movimenti anti-apartheid. I testi di Sixto sembrano scritti apposta per loro, inneggiano alla libertà, alla fratellanza, all’unione dei popoli. In brevissimo tempo Rodriguez diventa il cantante più popolare del Sudafrica, superando in notorietà perfino Elvis Presley. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sixto, l’uomo che visse due volte. Dal flop a rockstar senza confini