Sit-in nazionale contro il conflitto di genere per contrastare la denatalità e favorire l’uguaglianza

Messinatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle principali piazze d’Italia, Domenica 26 Ottobre 2025 si svolgerà un sit-in nazionale promosso dall’Ambasciatore dell’uguaglianza genitoriale e della tutela delle relazioni familiari e Presidente del Movimento Centralità Familiare Davide Vinciprova, coadiuvato da professionisti del settore. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Sit-in tassisti a Napoli contro Uber, Ncc e trasporti abusivi - in di protesta dei tassisti a Napoli davanti al comune dove gli autisti hanno esposto striscioni e urlato slogan contro il caro tariffe, Uber ed abusivi. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Sit Nazionale Contro Conflitto