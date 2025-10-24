Sit-in nazionale contro il conflitto di genere per contrastare la denatalità e favorire l’uguaglianza

Nelle principali piazze d’Italia, Domenica 26 Ottobre 2025 si svolgerà un sit-in nazionale promosso dall’Ambasciatore dell’uguaglianza genitoriale e della tutela delle relazioni familiari e Presidente del Movimento Centralità Familiare Davide Vinciprova, coadiuvato da professionisti del settore. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

