Sistema Sorrento si indaga sui concorsi truccati L’intercettazione | Mi chiamò il sindaco Coppola si era scordato il nome e tra poco ci sono gli orali

Ilfattoquotidiano.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è un filone delle indagini sul ‘Sistema Sorrento’ coperto dal riserbo assoluto. Riguarda un’ipotesi di corruzione collegata a concorsi truccati per assumere persone raccomandate dal sindaco Massimo Coppola e dai suoi fedelissimi. Ce n’è traccia nella informativa della Guardia di Finanza di Massa Lubrense al pm di Torre Annunziata Giuliano Schioppi e al procuratore Nunzio Fragliasso. Procura e investigatori sono al lavoro per gli ultimi accertamenti. Coppola, come è noto, si è dimesso – e l’amministrazione commissariata – in seguito al primo arresto del 20 maggio: poi ce n’è stato un secondo, ora è ai domiciliari nel Lazio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

sistema sorrento si indaga sui concorsi truccati l8217intercettazione mi chiam242 il sindaco coppola si era scordato il nome e tra poco ci sono gli orali

© Ilfattoquotidiano.it - Sistema Sorrento, si indaga sui concorsi truccati. L’intercettazione: “Mi chiamò il sindaco Coppola, si era scordato il nome e tra poco ci sono gli orali”

News recenti che potrebbero piacerti

sistema sorrento indaga concorsiSistema Sorrento, “lettera anonima per pilotare l’appalto”. Il sospetto degli investigatori: “Il corvo è l’ex sindaco Coppola” - Una lettera firmata con un nome falso e protocollata al Comune di Sorrento avrebbe tentato di screditare un'impresa estranea al "Sistema" ... ilfattoquotidiano.it scrive

Sistema Sorrento, la colletta degli imprenditori e dei politici per ‘salvare’ la poltrona del sindaco Coppola messa a rischio da una causa - Fu organizzata una raccolta fondi tra i consiglieri comunali e gli imprenditori del ‘Sistema Sorrento’ per sostenere le spese legali in Cassazione di una causa che, se persa, avrebbe spedito il ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Sistema Sorrento Indaga Concorsi