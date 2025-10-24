Sistema imprenditoriale riminese quasi 35 mila imprese attive Oltre 100 attività ogni 1.000 abitanti
In base ai dati Infocamere-Movimprese elaborati dall’Ufficio Informazione economica della Camera di commercio della Romagna, al 30 settembre 2025 si contano 39.476 imprese registrate (sedi), di cui 34.689 attive. L’imprenditorialità si conferma alquanto diffusa: 102 imprese attive ogni 1.000. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
