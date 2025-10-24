Sir volley un brindisi firmato Lungarotti per festeggiare la vittoria agli europei

Perugiatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una cena con i campioni d’Europa della SIR volley Perugia accompagnata dai vini Lungarotti, che da due anni è sponsor tecnico della squadra. Giovedì 23 ottobre, nella lounge del Pala BartonEnergy di Perugia, i giocatori e tutto la staff della SIR volley hanno brindato con i vini del Progetto 62. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Per la Sir in Europa un successo firmato Lorenzetti - (di Riccardo Gasperini) Ci era andato vicino quattro volte Angelo Lorenzetti a vincere la Champions di pallavolo maschile e ora il successo è arrivato sulla panchina di Perugia. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Sir Volley Brindisi Firmato