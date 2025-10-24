Sir volley un brindisi firmato Lungarotti per festeggiare la vittoria agli europei

Una cena con i campioni d’Europa della SIR volley Perugia accompagnata dai vini Lungarotti, che da due anni è sponsor tecnico della squadra. Giovedì 23 ottobre, nella lounge del Pala BartonEnergy di Perugia, i giocatori e tutto la staff della SIR volley hanno brindato con i vini del Progetto 62. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

