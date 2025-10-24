Sinner spazza via anche Bublik | il kazako le prova tutte e viene fischiato In semifinale a Vienna sfida De Minaur che ha battuto Berrettini

Neanche l’estro di Aleksandr Bublik smuove la centralità di Jannik Sinner a Vienna. Sul cemento indoor della capitale austriaca il numero 2 al mondo dimostra di avere un feeling speciale e si sbarazza del kazako numero 16 al mondo con un doppio 6-4 in meno di un’ora e venti di gioco. Bublik le prova tutte, anche il proverbiale servizio da sotto, che non viene gradito dal pubblico viennese: arrivano perfino i fischi dagli spalti. Sinner invece si accontenta di un break per set – lo stretto necessario – e soprattutto di non concedere nemmeno una palla break al suo avversario. Ora in semifinale l’altoatesino sfida Alex De Minaur, che ha battuto nel primo quarto di finale Matteo Berrettini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sinner spazza via anche Bublik: il kazako le prova tutte e viene fischiato. In semifinale a Vienna sfida De Minaur che ha battuto Berrettini

