Sinner scoppia a ridere quando sente cosa gli dice Bublik a fine match | ha detto la verità
Le telecamere hanno inquadrato Alexander Bublik mentre diceva qualcosa a Jannik Sinner dopo essere stato spazzato via dal campione azzurro nei quarti di Vienna: il numero due al mondo ha poi svelato cosa gli ha detto il kazako facendolo scoppiare a ridere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
Bruno Vespa attacca Jannik Sinner su X: “Parla tedesco, vive a Montecarlo e non gioca per la nazionale”. Scoppia la bufera sui social - facebook.com Vai su Facebook
#Sinner guarda l'arbitro e scoppia a ridere: il divertente siparietto in campo durante la partita contro Altmaier. Svelato il motivo - X Vai su X
Sinner scoppia a ridere quando sente cosa gli dice Bublik a fine match: ha detto la verità - Le telecamere hanno inquadrato Alexander Bublik mentre diceva qualcosa a Jannik Sinner dopo essere stato spazzato via dal campione azzurro nei quarti di ... Scrive fanpage.it
Vienna, Sinner abbatte un altro record personale: la faccia di Bublik dice tutto. E a Parigi spunta un sorteggio da incubo - ATP Vienna, Sinner conquista la semifinale battendo il kazako Bublik: Jannik conquista un altro record personale ma a Parigi spunta un sorteggio da incubo ... Segnala sport.virgilio.it
Sinner guarda l'arbitro e scoppia a ridere: il divertente siparietto in campo durante la partita contro Altmaier. Svelato il motivo - Reduce dal trionfo conquistato all'Atp 500 di Pechino, per il numero due del mondo è iniziata la rincorsa verso la ... Lo riporta corrieredellosport.it