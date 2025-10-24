Sinner può tornare n1 al mondo? Cosa deve succedere tra Vienna e Parigi
L’ ATP Tour 2025 sta procedendo in maniera spedita il proprio cammino verso le Finals di fine stagione in questa settimana con i 500 di Basilea e Vienna, che saranno seguiti nelle prossime dal Masters 1000 di Parigi-Nanterre ed infine dai 250 di Metz ed Atene, che faranno da preludio al torneo di Torino. Nel ranking ATP l’aggiornamento ufficiale nella corsa al numero 1 del mondo vede lo spagnolo Carlos Alcaraz vantare 1340 punti di vantaggio nei confronti di Jannik Sinner (11340 contro 10000), dunque l’azzurro potrà ancora scavalcare l’iberico entro fine stagione. Il sorpasso potrebbe avvenire già al termine del Masters 1000 di Parigi-Nanterre: Sinner ha raggiunto oggi la semfinale a Vienna, mentre Alcaraz non sta giocando in questa settimana, dunque l’azzurro ha già recuperato 200 punti, e potrà incamerarne altri 300 vincendo il torneo, presentandosi in Francia a -840. 🔗 Leggi su Oasport.it
