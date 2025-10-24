Sinner numero 1 tennis sconvolto | novità pazzesca

L’ultim’ora ribalta tutto nel tennis: ora il numero 1 in classifica è Jannik Sinner, nessuno se l’aspettava. La scelta di Jannik Sinner di non prendere parte alle Finals di Coppa Davis sta facendo molto discutere. In tanti non hanno apprezzato la mossa del campione italiano, che ha preferito rinunciare all’appuntamento azzurro per terminare la stagione con una settimana di anticipo e avere quindi più tempo per recuperare le energie e arrivare nel migliore dei modi ai primi appuntamenti del 2026. Sinner vuole infatti ripartire subito forte, a cominciare dall’Australian Open dove ha alzato il trofeo nelle ultime due edizioni. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

