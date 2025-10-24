Sinner macina anche Bublik e va in semifinale a Vienna
Vienna 24 ottobre 2025 – Jannik Sinner recita lo stesso copione dei giorni scorsi e in due set – 6-4 elimina Alexander Bublik ottenendo il pass per la semifinale dove troverà Alex de Minaur. Il kazako riesce ad attenuare la potenza dell’avversario fino a quando il braccio dell’azzurro non si scalda. Quando è a pieno regime dalla racchetta di Sinner escono dei colpi che, almeno in questo Atp 500 di Vienna, risultano imprendibile per tutti. La risposta ci mette più tempo a salire rispetto al servizio e questo è il motivo per cui il primo break dell’incontro arriva ‘solo’ al settimo game. A Bublik non resta che rifugiarsi nelle astuzie, qualcuna riesce e altre sono un autogol, ma almeno la gara non è a senso unico per la gioia di quasi tutto il pubblico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
