Sinner Laila Hasanovic e i genitori di Jannik insieme in tribuna a Vienna | sorrisi e presentazioni ufficiali

Roma, 24 ottobre 2025 – Nel cerchio magico di Jannik Sinner ora c’è anche lei: la fidanzata Laila Hasanovic. All’Atp 500 di Vienna, oltre ai coach sempre presenti Vagnozzi e Cahill, sugli spalti sono tornati i genitori del campione altoatesino, mamma Siglinde, che compatibilmente con la gestione dell’hotel a Sesto e la troppa ansia (a Roma era stata costretta a uscire dal Centrale per lo stress) assiste ai match di Jannik, e il più serafico papà Hanspeter. Accanto a loro però stavolta c’era anche la modella danese, che ha così ufficializzato la relazione con il numero due del mondo. Sorriso smagliante, un semplicissimo dolcevita nera, capelli raccolti con una coda e nessun gioiello, la 24enne volto di Armani Beauty ha conversato amabilmente in tribuna con i genitori di Sinner, in quello che dava proprio l’impressione di essere un incontro di presentazioni ufficiali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sinner, Laila Hasanovic e i genitori di Jannik insieme in tribuna a Vienna: sorrisi e presentazioni ufficiali

