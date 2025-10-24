AGI - Jannik Sinner approda alle semifinali dell''Erste Bank Open', torneo Atp 500 con montepremi totale pari a 2.736.875 euro, in corso sui campi in duro di Vienna. Il 24enne fuoriclasse altoatesino, numero 2 del ranking mondiale e primo favorito del tabellone, si è imposto nei quarti sul kazako Alexander Bublik, 16esimo del ranking mondiale e ottava testa di serie, con il punteggio di 6-4 6-4, maturato in un'ora e 17 minuti di gioco. Per un posto in finale Sinner se la vedrà con l'australiano Alex De Minaur, numero 7 della classifica Atp e tre del seeding, che in precedenza aveva eliminato per 6-1 7-6(4) l'altro azzurro Matteo Berrettini. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Sinner in semifinale a Vienna: vittoria su Bublik in due set