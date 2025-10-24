Sinner in semifinale a Vienna Bublik ko in due set – Rivivi il match

(Adnkronos) – Jannik Sinner in semifinale a Vienna. Il tennista azzurro ha superato oggi, venerdì 24 ottobre, il kazako Alexander Bublik, numero 16 del mondo, battendolo in due set con il punteggio di 6-4, 6-4. Sinner, nei turni precedenti del torneo, ha superato il tedesco Daniel Altmaier all’esordio e poi Flavio Cobolli nel derby azzurro degli ottavi. In semifinale Sinner sfiderà Alex De Minaur, che ha battuto Matteo Berrettini in due set con il punteggio di 6-1, 7-6 (4). seriea24.it. 🔗 Leggi su Seriea24.it