Sinner in semifinale a Vienna Berrettini sconfitto da De Minaur

Non c’è stato lo spettacolo che aveva regalato insieme a Flavio Cobolli giovedì sera, ma Jannik Sinner conferma il suo grande momento e accede alla semifinale dell’Apt 500 di Vienna. Nei quarti l’altoatesino ha superato il russo Bublik, a cui non ha mai permesso di esprimere il suo tennis fantasioso. I due sono molto amici e a fine partita con il sorriso Bublik ha abbracciato l’italiano che quasi si scusava con lui per averlo battuto così nettamente. Sinner ha dominato ancora una volta dimostrando tutti i suoi miglioramenti al servizio, tanto che Bublik sulla battuta dell’azzurro ha ottenuto solo 5 punti in tutta la partita. 🔗 Leggi su Panorama.it

