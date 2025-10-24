Sinner il tabellone di Parigi | esordio con Michelsen o Bergs Musetti o Zverev in semifinale

(Adnkronos) – Jannik Sinner tornerà in campo a Parigi. Mentre il tennista azzurro festeggiava oggi, venerdì 24 ottobre, la vittoria contro Alexander Bublik nei quarti di finale dell’Atp 500 di Vienna, volando così in semifinale, è stato sorteggiato il tabellone del Masters 1000 francese, in programma dal 27 ottobre al 2 novembre. Sinner, che ha ricevuto un bye al primo turno, esordirà al secondo turno contro il vincente della sfida tra l’americano Alex Michelsen e il belga Zizou Bergs, rispettivamente numero 34 e 40 del mondo. Agli ottavi di finale per Sinner potrebbe esserci l’incrocio con il ceco Mensik, il serbo Kecmanovic oppure l’argentino Cerundolo. 🔗 Leggi su Seriea24.it