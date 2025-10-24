Sinner e la Davis i motivi del no
Jannik ha rifiutato la convocazione per le finali di Bologna e ha scatenato le polemiche, ma tutti i grandi del passato da Federer a Nadal fino a Djokovic e Alcaraz hanno spesso disertato la Coppa. E anche l’ex azzurro Paolo Bertolucci, vincitore nel 1976, condivide la scelta dell’altoatesino: “Basta ipocrisia, ci ha già fatto vincere due volte la Davis e il movimento tennistico in Italia sta crescendo grazie a lui”. 🔗 Leggi su Panorama.it
