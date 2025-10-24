Sinner è in semifinale a Vienna

Jannik Sinner vola in semifinale all’ Atp 500 di Vienna. Il numero due al mondo ha battuto il russo-kazako Alexander Bublik in due set col punteggio di 6-4, 6-4 in un’ora e 16 minuti di gioco. Al penultimo atto del torneo austriaco Sinner sfiderà Alex De Minaur, che ha avuto la meglio su Matteo Berrettini. No breaks, no doubts @janniksin powers past Alexander Bublik and marches into the semifinals of #ErsteBankOpen pic.twitter.com6A6IHsSiCa — Erste Bank Open (@ErsteBankOpen) October 24, 2025. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Sinner è in semifinale a Vienna

