Sinner e il no alla Davis Fognini lo difende | Scelta più che comprensibile

(Adnkronos) – Tra un ballo e l’altro, Fabio Fognini ‘difende’ Jannik Sinner. Oggi, venerdì 24 ottobre, l’ex tennista azzurro, ritiratosi al termine dello scorso Wimbledon e attualmente concorrente di Ballando con le stelle, ha commentato la scelta di Sinner di rifiutare la convocazione per la prossima edizione della Coppa Davis, in programma dal 18 al 23 novembre a Bologna. A domanda diretta posta da un follower che, sul suo profilo Instagram, chiedeva “Cosa ne pensi di Sinner che non partecipa alla Davis?” Fognini ha risposto: “Penso che sia più che comprensibile. Da giocatore capisco la sua decisione di finire al meglio il 2025 e prepararsi per i veri obiettivi che ha del 2026. 🔗 Leggi su Seriea24.it

