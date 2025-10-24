Sinner-De Minaur quando giocano? Orario e dove vedere tv e streaming la semifinale di Vienna
Grazie alla vittoria in due set con Bublik, Sinner ha guadagnato la sua terza semifinale in carriera a Vienna. L'azzurro scenderà in campo contro l'australiano De Minaur che, sullo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Nei quarti di finale dell'Atp di Vienna Jannik Sinner sfida il kazako Aleksander Bublik. In palio la semifinale contro Alex De Minaur, che nella prima sfida di oggi ha eliminato in due set Berrettini - facebook.com Vai su Facebook
IL POTENZIALE PERCORSO DI JANNIK SINNER A VIENNA R1: Daniel Altmaier R2: Machác-Cobolli QF: Bublik-Michelsen-Cerundolo SF: De Minaur-Berrettini-Rublev F: Medvedev-Musetti-Zverev Fin dove si spingerà il numero 2 del mondo? Vai su X
Sinner-De Minaur, semifinale Atp 500 di Vienna: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Già vincitore del torneo nel 2023, il numero due del mondo ha superato nei quarti di finale Alexander Bublik in due set ... Riporta corrieredellosport.it
ATP Vienna, Berrettini-De Minaur in diretta: stasera Sinner e Musetti, il programma di oggi - Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti scendono in campo oggi per i quarti di finale del torneo ATP 500 di Vienna ... Secondo fanpage.it
Torneo di Vienna, Sinner vince e va in semifinale: se la vedrà con l’australiano Alex De Minaur - Jannik Sinner approda alle semifinali dell’'Erste Bank Open', torneo Atp 500 con montepremi totale pari a 2. Secondo msn.com