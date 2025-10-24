Sinner-De Minaur quando giocano? Orario e dove vedere tv e streaming la semifinale di Vienna

Ilmessaggero.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grazie alla vittoria in due set con Bublik, Sinner ha guadagnato la sua terza semifinale in carriera a Vienna. L'azzurro scenderà in campo contro l'australiano De Minaur che, sullo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

sinner de minaur quando giocano orario e dove vedere tv e streaming la semifinale di vienna

© Ilmessaggero.it - Sinner-De Minaur, quando giocano? Orario e dove vedere (tv e streaming) la semifinale di Vienna

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

sinner de minaur giocanoSinner-De Minaur, semifinale Atp 500 di Vienna: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Già vincitore del torneo nel 2023, il numero due del mondo ha superato nei quarti di finale Alexander Bublik in due set ... Riporta corrieredellosport.it

sinner de minaur giocanoATP Vienna, Berrettini-De Minaur in diretta: stasera Sinner e Musetti, il programma di oggi - Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti scendono in campo oggi per i quarti di finale del torneo ATP 500 di Vienna ... Secondo fanpage.it

sinner de minaur giocanoTorneo di Vienna, Sinner vince e va in semifinale: se la vedrà con l’australiano Alex De Minaur - Jannik Sinner approda alle semifinali dell’'Erste Bank Open', torneo Atp 500 con montepremi totale pari a 2. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sinner De Minaur Giocano